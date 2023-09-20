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НовостиОбщество20 сентября 2023 12:20

В Тамбовской области возросла заболеваемость COVID-19

Вводить ограничительные меры пока не планируется
Марина МАКОВЛЕВА

За прошедшую неделю в Тамбовской области зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма «Омикрон». Заболеваемость ожидаемо возросла в связи с сезонным похолоданием.

- В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.