Житель Первомайского района, помогая знакомой по хозяйству, украл у нее фонарь

Первомайский районный суд признал местного жителя виновным в краже. Подсудимый ремонтировал имущество в гараже у женщины и заприметил фонарь. Он забрал понравившуюся вещь и ушел.

- В ходе предварительного расследования похищенное имущество было возвращено потерпевшему, - отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся, сотрудничал со следствием, а потерпевшая простила его и не настаивала на строгом наказании воришки. В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.