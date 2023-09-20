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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 10:12

Житель Первомайского района, помогая знакомой по хозяйству, украл у нее фонарь

Мужчина отделался условным сроком
Марина МАКОВЛЕВА

Первомайский районный суд признал местного жителя виновным в краже. Подсудимый ремонтировал имущество в гараже у женщины и заприметил фонарь. Он забрал понравившуюся вещь и ушел.

- В ходе предварительного расследования похищенное имущество было возвращено потерпевшему, - отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся, сотрудничал со следствием, а потерпевшая простила его и не настаивала на строгом наказании воришки. В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.