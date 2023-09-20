Тамбовчанка дала свою карту знакомому, чтобы тот купил продукты, а он заказал через интернет бензопилу

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о ранее совершенной краже с банковской карты жительницы села Калаис Кирсановского района. Подозрение пало на 40-летнего приятеля женщины. Злоумышленник выпивал с потерпевшей и та дала ему карту, чтобы он сходил в магазин.

- На следующий день собутыльник вернул карту, на которой не доставало 22938 рублей. Как выяснилось, воришка через услугу «мобильный банк» оплатил покупки в магазине бензопилы и продуктов для личного потребления. После блокировки карты потерпевшей он вернул ее с извинениями и обещанием отдать потраченные деньги. Однако прошло более года, но денег потерпевшая так и не дождалась, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже с банковского счета. Мужчине может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Разумеется, придется возместить материальный ущерб, нанесенный потерпевшей.