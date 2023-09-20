В Тамбове отключат горячую воду на семи улицах

В Тамбове с 25 сентября и до конца дня 26 сентября будет проводиться ремонт на распределительной сети по улицам Мичуринская и Пролетарская.

По информации Тамбовского филиала АО "Квадра", в связи с этим будет ограничена подача горячей воды по следующим адресам:

- Широкая, 7а, 7в, 4а;

- Пролетарская, 210, 228, 230;

- Заводская 2а;

- Мичуринская 50б, 52, 56, 58, 60, 62,64,66,68, 70,72,74, 76,78,80, 84, 86, 89,91,93,95,97, 99,101,103,105,107,109,111, 113,115,117;

- Маяковского 1/58, 2, 3, 4,6,8,10, 12,14, 14а;

- Колхозная 70;

- Пушкарская 33,35,39, 58/1.