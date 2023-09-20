В Тамбове иностранный студент лишился крупной суммы денег

В полицию Тамбова поступила информация о ранее совершенной краже из кошелька у иностранного студента. Он обнаружил пропажу крупной суммы денег и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска изучили видеозапись камеры наружного наблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 44-летняя тамбовчанка.

- Отследив незадачливую жертву в салоне автобуса, она вышла вместе со студентом на остановке общественного транспорта и вытащила кошелек из его сумки. Добыча составила 39 тысяч рублей, 100 долларов США и 10 евро, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Часть похищенного изъята.