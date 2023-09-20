Тамбочанка, которая переходила дорогу на перекрестке, попала под КамАЗ

Женщина получила травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

19 сентября в 9 часов 45 минут на 21 километре автодороги «Каспий-М.Алабушка-Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» Уваровского района, которая проходит через село М .Алабушка улицу Петровскую, 61-летний водитель КамАЗа сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому перекрестку не по линии обочины и вела велосипед.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.