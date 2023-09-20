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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 7:29

Тамбовчанин выманил у девушки 200 тысяч рублей под предлогом помощи больному родственнику

Как оказалось, внезапно "захворавший" родственник давно умер
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин попросил у знакомой 20-летней девушки деньги на лечение своего родственника. Та согласилась помочь и передала мужчине более 200 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Как позже выяснилось, родственника, которому якобы потребовалось дорогостоящее лечение, давно нет в живых.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту проживания. Злоумышленник пояснил, что денежные средства потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.