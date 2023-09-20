Тамбовчанин избил и угрожал убить собственную мать

В Сосновском районном суде вынесли приговор местному жителю за угрозы убийством с нанесением побоев своей матери.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре прошлого года омужчина, находившийся у себя дома с матерью и ее сожителем, будучи пьяным, начал высказывать угрозы убийством в адрес женщины. После чего нанес ей множество ударов кулаками по лицу и разным частям тела. На просьбу матери успокоиться сын не реагировал: он схватил ее руками за шею и начал сдавливать горло, продолжая угрожать убить.

В суде мужчина признал себя виновным. Ранее он уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия.

В суд его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 119 УК РФ, как угрозу убийством и по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ как нанесение побоев.

- С учетом личности мужчины, суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.