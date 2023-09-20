В Кирсанове из канализации вытекают фекальные стоки

В Кирсанове из городской канализации выливаются фекальные стоки. Все это через сеть озер в итоге оказывается в реке Вороне, попутно загрязняется почва. Как рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов области, материалы по этому факту направят в Росприроднадзор и прокуратуру Кирсановского района.

- По имеющейся информации канализационные сети обслуживает частная организация по договору с администрацией города Кирсанова, - говорят в ведомстве. – Возникает вопрос, за какие работы и услуги частная организация получает деньги, если такие услуги оказываются не качественно? Как контролируется местной властью работы подрядной организации? Знает ли администрация города о том, что происходит на ее территории, и если знает, то почему не принимает меры. Ситуация с излитом канализации происходит круглогодично.

По мнению специалистов минэкологии, в Кирсанове необходимо срочно прочистить коллектор, чтобы прекратить выливание стоков. Кроме того, необходимо заняться реконструкцией канализационной системы и строительством очистных сооружений. Это зона ответственности муниципальной власти. Сейчас формируется новая федеральная программа по экологическому оздоровлению водных объектов, куда могут включаться мероприятия, связанные с очисткой коммунальных стоков.