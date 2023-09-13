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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:40

Тамбовчанин купил асфальтобетонную смесь и "забыл" ее оплатить

Мужчину могут привлечь за мошенничество
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию города Тамбова с заявлением о мошеннических действиях обратился директор одной из строительных организаций.

- Потерпевший пояснил полицейским, что в мае текущего года в его организацию обратился мужчина, который решил заказать асфальтобетонную смесь. После чего заключили договор об оплате данного товара. В течение 7 рабочих дней, как было указано в договоре, заказчик не оплатил покупку асфальтобетонной смеси, а после и вовсе перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 953 000 рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.