На Тамбовщине в столкновении отечественных авто пострадали оба водителя

В ДТП пострадали оба водителя Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получили травмы два человека, произошло 7 сентября в 22 часа 9 минут на 37 километре автодороги «Тамбов-Пенза» - с. Гавриловка - 2-я-Анненка - Осино Гай – Рудовка – «Тамбов-Пенза» - Бондари – Пичаево - Вернадовка на территории Гавриловского района. 25-летний мужчина за рулем «LADA SAMARA» при проезде нерегулируемого перекрестка по главной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «LADA-2131», под управлением 25-летнего водителя, который двигался по главной дороге справа.

- В результате автоаварии участников дорожно-транспортного происшествия на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.