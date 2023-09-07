Тамбовчанину заменили реальный срок принудительными работами, но тот напился и пропал

Приговором Советского районного суда города Тамбова мужчина был осужден к 2 годам 6 месяцам в исправительной колонии особого режима. Постановлением Рассказовского районного суда осужденному заменили неотбытую часть наказания принудительными работами на срок 10 месяцев 18 дней с удержанием в доход государства 15 % заработной платы.

- 10.08.2023 осужденный в утреннее время убыл из участка ИЦ-2 на место работы. При проверке осужденного посредством телефонной связи было выявлено отсутствие осужденного на рабочем месте, позже стало известно, что вышеуказанный осужденный на рабочее место не приходил. При попытках дозвониться телефонную трубку он не брал. В связи с чем, был объявлен в розыск, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

На следующий день мужчину доставили в ИЦ-2 сотрудники розыска УФСИН России по Тамбовской области. Он был пьян. Осужденного признали злостным нарушителем установленного порядка и условий отбывания принудительных работ. Поэтому врио начальника ФКУ ИЦ-2 УФСИН России по Тамбовской области обратился в Токаревский районный суд, требуя заменить принудительные работы лишением свободы.

Суд заменил неотбытое наказание лишением свободы сроком 8 месяцев 6 дней в колонии особого режима.