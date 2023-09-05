Тамбовчанин может отправиться за решетку за поездки в нетрезвом виде

Сотрудники полиции на улице Рылеева в Тамбове задержали автовладельца, который, судя по манере вождения, управлял машиной в нетрезвом состоянии. Накануне мужчина выпил, а затем отправился на помощь другу, который попросил доставить его машину на сервис. Как выяснилось, ранее мужчину уже лишали прав на полтора года за поездки в пьяном виде.

- Тогда уличенный в нетрезвом состоянии водитель отказался от прохождения медосвидетельствования и был наказан административно, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

На сей раз было возбуждено уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Материалы дела переданы в прокуратуру Октябрьского района. Максимальное наказание, которое грозит тамбовчанину - лишение свободы на срок до 2 лет.