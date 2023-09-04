В Тамбовской области стартовал дополнительный период сдачи государственных экзаменов

Дополнительный период - для тех, кто не сдавал экзамен или не доволен результатом

4 сентября в Тамбовской области основной государственной экзамен по математике сдавали 317 девятиклассников. Испытания проводили на семи пунктах проведения экзаменов.

7 сентября пройдет ОГЭ по русскому языку, 12 сентября — по истории, биологии, физике и географии, 15 сентября — по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе и иностранным языкам. С 19 по 23 сентября - резервные дни для сдачи ОГЭ в дополнительный период. С 6 сентября начнется дополнительный период сдачи ЕГЭ.

- Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. В этот период возможность пересдать также предоставляется тем школьникам, которые получили неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам или получили неудовлетворительный результат в резервные сроки основного периода по одному или двум предметам, - сообщают в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области