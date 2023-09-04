Тамбовчанка уснула за рулем и протаранила дорожное ограждение

Малыш пострадал незначительно Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 3 сентября в 12 часов 45 минут на 10 километре автодороги «Тамбов-Пенза» на территории Тамбовского района. 56-летняя женщина-водитель, которая, как предполагается, уснула за рулем RЕNАULТ SАNDЕRО, протаранила металлическое ограждение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадала, трёхлетний пассажир, находившийся в момент ДТП в детском удерживающем устройстве, на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, не госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.