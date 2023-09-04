В Тамбове после столкновения двух машин одна из них отлетела в экскаватор

Одна из машин после удара отлетела в экскаватор Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух легковушек и погрузчика произошла 3 сентября в 16 часов 10 минут в районе дома 166 по улице Рылеева города Тамбова. 29-летний мужчина за рулем LADA PRIORA, при выполнении маневра обгона там, где это запрещено разметкой, столкнулся с автомобилем VOLKSWAGEN Polo под управлением 29-летней женщины.

От удара иномарка врезалась в движущийся в попутном направлении экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM 4T под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств не пострадали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 2-летнего пассажира VOLKSWAGEN Polo, который во время аварии находился в детском удерживающем устройстве,, на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу. В лечебное учреждение доставили и 23-летнюю пассажирку иномарки. Госпитализировать женщину и ребенка не стали.