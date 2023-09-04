В Тамбове задержали молодого человека, обявленного в федеральный розыск

В УМВД России по Тамбовской области поступила ориентировка от коллег из УФСИН России по Ульяновской области. Человек, скрывшийся от наказания, находился в федеральном розыске. 23-летний житель Ульяновской области, получивший условный срок за грабеж, скрылся от наказания.

Тамбовские полицейские получили оперативную информацию, что молодой человек может находиться в областном центре. Его местонахождение установили, мужчина был задержан.

- В настоящее время решается вопрос о его аресте и этапировании к месту отбытия наказания, - отметили в УМВД по Тамбовской области.