В Тамбовской области водитель сбил семью с двухмесячным ребенком

Водитель отказался проходить обследование на алкоголь Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 2-месячная девочка, произошла 1 сентября в 20 часов в районе дома №25 по улице Богоявленская рабочего посёлка Первомайский. 47-летний мужчина, управляя автомобилем «ЛАДА 219040» из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения наехал на семью, которая с маленьким ребенком в коляске двигалась по краю проезжей части в попутном с машиной направлении.

- Пострадавших водителя и мужчину-пешехода на месте ДТП осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, госпитализировать их не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мать с дочерью доставили в Первомайскую ЦРБ. Водитель транспортного средства от прохождения медицинского освидетельствования отказался.