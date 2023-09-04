Руководителя тамбовской фирмы подозревают в уклонении от уплаты 323 млн рублей налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы по производству и перевозке битуминозных смесей. Руководителя подозревают в уклонении от уплаты налогов.

- Генеральный директор коммерческой организации умышленно включал в налоговые декларации организации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль за 2018-2020 годы заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с транспортной компанией по оказанию услуг по перевозке продукции. Впоследствии указанные декларации были представлены в налоговый орган. Общая сумма неуплаченных налогов составила почти 323 млн рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства налогового преступления.