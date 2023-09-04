После жалобы в прокуратуру многодетная жительница Тамбова получила льготный проездной

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова провела проверку по обращению заявительницы по вопросу отказа в предоставлении муниципальной услуги в виде получения (приобретения) льготного проездного билета для многодетной матери.

Установлено, что женщина в июне текущего года обратилась в администрацию города Тамбова по вопросу получения льготного проездного билета. Однако в предоставлении муниципальной меры социальной поддержки ей было необоснованно отказано.

- По итогам проверки прокуратура внесла представление главе администрации города Тамбова, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Многодетной матери выдан льготный проездной билет.