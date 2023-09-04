Тамбовчанин позаимствовал машину у нетрезвого знакомого, чтобы покатать девушку

В полицию поступила информация о задержании автомобиля после ДТП на улице Магистральной в Тамбове. За рулем иномарки сидел мужчина без прав. Как оказалось, законный владелец припарковал машину на улице Авиационной. Подозреваемого в угоне задержали, он рассказал, что пришел в гости к владельцу машины с девушкой, а тот оказался пьян. Тогда гость решил покататься на его машине.

- Угонщик с помощью взятого без спроса ключа зажигания завел машину и поехал кататься по городу вместе со своей знакомой. На Магистральной он не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Водитель и пассажирка отделались легкими ушибами. Разбитый автомобиль направлен на криминалистическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.