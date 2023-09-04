17-летний тамбовчанин разместил в областном центре 25 закладок с наркотиком

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Тамбову задержали наркозакладчика. У 17-летнего тамбовчанина при себе оказалась партия N-метилэфедрона. Как выяснилось, молодой человек распространял наркотики бесконтактным способом, успев до задержания разместить 25 тайников с запрещенными веществами. При досмотре оперативники обнаружили и изъяли у него еще 30 грамм вещества неизвестного происхождения.

- Согласно заключению специалистов, изъятым является "N-метилэфедрон", общей массой 57 грамм, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, а также выясняются каналы поставки запрещенных веществ.