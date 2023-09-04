Тамбовчанку незаконно наказали за опоздания, не дав объяснить их причину

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее трудовых прав. Установлено, что приказами заместителя директора МКУ «Рассказовский МФЦ» в июле прошлого года работница была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания, в дальнейшем ей был объявлен выговор. Причинами издания приказов послужили опоздания сотрудницы.

При этом, в нарушение ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации приказы учреждения вынесены без предоставления работнику двухдневного срока для предоставления объяснений.

Работник обратился в суд, апелляционным определением Тамбовского областного суда факты отсутствия ее на рабочем месте признаны законными.

- В связи с тем, что приказы о привлечении работника к дисциплинарной ответственности были вынесены с нарушением законодательства директору учреждения прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности отменены, произведен перерасчёт заработной платы, - сообщает прокуратура Тамбовской области.