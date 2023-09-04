В Рассказово мужчина украл из магазина 10 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции поступила дополнительная информация о ранее совершенной краже денег из торгового павильона в Рассказово. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания.

- Злоумышленник в отсутствие продавца проник в торговый павильон и похитил деньги в сумме 10 тысяч рублей. Большую часть денег он потратил на личные нужды. Часть суммы изъята при обыске, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Ему предстоит возместить материальный ущерб.