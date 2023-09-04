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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:32

Иван Масленников из Уварово прошел в полуфинал проекта «Ты супер!» на НТВ

Жюри вновь высоко оценило талант юноши
Марина МАКОВЛЕВА
Иван получил от жюри только восторженные отзывы

Иван получил от жюри только восторженные отзывы

17-летний Иван Масленников из Уварово стал участником седьмого сезона проекта «Ты супер!» на НТВ и прошел в его полуфинал. Иван уже участвовал в проекте дважды и стал его финалистом в 2020 году.

- В суперсезоне, исполнив французский шлягер Comme toi, Иван получил от жюри только восторженные отзывы. «Вы - готовый артист», «У Вас волшебный голос» - таковы были профессиональные оценки его выступления. Желаем Ивану дальнейших успешных выступлений! - прокомментировали в администрации города Уварово.

Фото администрации города Уварово