В городе появится памятный знак композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову

7 сентября в 14 часов в сквере на улице Героя Советского Союза комиссара А.Н. Московского откроют памятный знак военным дирижерам и композиторам Василию Агапкину, автору марша «Прощание славянки», и Илье Шатрову, автору вальса «На сопках Маньчжурии». Монумент появится рядом с бывшим училищем связи, ныне это Центр РЭБ. Место выбрано потому, что и Шатров и Агапкин в разное время проходили службу в воинских частях, которые дислоцировались на территории училища. Кстати, в июне 2015 года рядом со дворцом бракосочетания обоим композиторам установили шестиметровую скульптуру, сделанную из гранита, с добавлением камня и бронзы.