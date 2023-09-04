Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 9:57

В городе появится памятный знак композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову

Монумент установят у бывшего училища связи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

7 сентября в 14 часов в сквере на улице Героя Советского Союза комиссара А.Н. Московского откроют памятный знак военным дирижерам и композиторам Василию Агапкину, автору марша «Прощание славянки», и Илье Шатрову, автору вальса «На сопках Маньчжурии». Монумент появится рядом с бывшим училищем связи, ныне это Центр РЭБ. Место выбрано потому, что и Шатров и Агапкин в разное время проходили службу в воинских частях, которые дислоцировались на территории училища. Кстати, в июне 2015 года рядом со дворцом бракосочетания обоим композиторам установили шестиметровую скульптуру, сделанную из гранита, с добавлением камня и бронзы.