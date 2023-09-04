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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:10

В Мичуринске пройдет Мичурин-фест

В программе мастер-классы, ярмарка и гастрономический конкурс
Марина МАКОВЛЕВА
Местом проведения фестиваля станет ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье»

Местом проведения фестиваля станет ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье»

15 сентября в Мичуринске пройдет экс-Фестиваль Мичуринского Яблока. В этом году он предстанет в новом формате. Местом его проведения станет ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье». В программе праздника - работа детской зоны, мастер-классы, посещение этнопарка «Соколиный двор», лектории для детей и взрослых, ярмарка, выставка-продажа.

- Мичуринцев и гостей наукограда приглашают отдохнуть на общегородском пикнике на траве у берега реки. Участники смогут посетить гастрономический конкурс, попробовать вкусные и полезные угощения местного производства, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Также гости смогут посмотреть выступления артистов и принять участие в квизе «Город-сад».

Фото администрации города Мичуринска