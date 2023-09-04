В Мичуринске около школ не было дорожной разметки

Прокуратура Мичуринска проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила отсутствие горизонтальной дорожной разметки возле 12 школ города.

- С целью защиты прав и интересов неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с исковым заявлением к городской администрации о возложении обязанности произвести работы по приведению прилегающих к школам участков автомобильных дорог в соответствии с требованиями государственных стандартов, - прокомментировали в ведомстве.

Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их. Перед началом учебного года возле школ нанесли дорожную разметку.