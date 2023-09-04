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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 9:00

В Тамбове обнаружены 3 "закладки" с эфедроном

Наркотики разместил для продажи 27-летний мужчина
Марина МАКОВЛЕВА
В изъятых свертках находилось 2,66 грамма наркотического средства

В изъятых свертках находилось 2,66 грамма наркотического средства

Фото: УМВД по Тамбовской области

На севере Тамбова оперативники обнаружили три тайника с наркотиками. Было установлено, что вещества на продажу разместил ранее задержанный 27-летний гражданин из ближнего зарубежья. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

- По результатам исследования экспертами было установлено, что в изъятых свертках находилось 2,66 грамма наркотического средства "эфедрон". В настоящее время ведется документирование преступной деятельности, устанавливаются другие факты противоправных действий задержанного на территории областного центра, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.