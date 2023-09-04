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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 8:00

В Тамбове двое подростков угнали машину, чтобы добраться до дома

Машину отследили по пути в Сосновку
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове двое 16-летних молодых людей ночью угнали автомобиль ВАЗ-2105, принадлежавший 58-летней местной жительнице. Утром хозяйка автомобиля не увидела его на стоянке и обратилась в полицию. Как выяснилось, машина направилась в сторону Сосновки.

- Полицейские «по горячим» следам нашли автомобиль с техническим повреждениями: были разбиты два крыла и дверь. Позже были обнаружены и злоумышленники. Сотрудники полиции опросили молодых людей и выяснили, что машину они угнали, чтобы добраться домой, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.