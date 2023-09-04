В Мордово выявлена плантация конопли

Высота некоторых растений превышала 2 метра Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска остановили в Мордово автомобиль с номерами Волгоградской области. В машине находились 53-летний житель Волгограда и его жена. В салоне были обнаружены свертки с измельченной марихуаной общим весом 4 кг. Наркотики были изъяты.

- В ходе беседы с жителями Волгограда полицейские установили, что несколько месяцев назад у одного из дальних родственников они приобрели домик в отдаленной деревне, где стали заниматься культивированием растений конопли. Полицейские провели осмотр домика и приусадебной территории, где выявили культивированное насаждение растений конопли. Растения в высоту достигали двух метров, некоторые были даже выше, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Всего на участке выкорчевали 543 куста конопли. Свертки с марихуаной и растения были направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в отношении жителей Волгограда.