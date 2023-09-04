Тамбовчанки обратились в СК России, требуя тщательно расследовать гибель и исчезновение подростков

Жительница Тамбовской области в социальной сети выразила несогласие с ходом установления обстоятельств гибели 12-летнего мальчика в поселке Мучкапский.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Николаевичу Полшакову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Напомним, в августе мальчик получил травмы во время катания на велосипеде и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Родители полагают, что их сын пострадал в ДТП или был избит.

Кроме того, председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении 16-летнего юноши в Тамбовской области после того, как мать подростка обратилась в ведомство через социальные сети. Женщина также не согласна с ходом установления обстоятельств исчезновения ее 16-летнего сына в Ржаксинском районе. С апреля 2016 года по прежнему нет сведений о его местонахождении.