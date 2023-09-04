Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 6:30

В Инжавинском районе 32 многодетные семьи могут получить землю под строительство

После вмешательства прокуратуры муниципалитет оформил участки
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Инжавинского района проверила соблюдение прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение земельных участков. Как было установлено, администрация Инжавинского поссовета не оформила участки для последующей передачи многодетным семьям.

- По результатам проверки прокуратурой внесено представление главе поссовета. Вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками был поставлен на контроль в региональной прокуратуре, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.

Сейчас социальные права многодетных семей восстановлены. 32-м многодетным семьям, стоящим на очереди, предложена земля для индивидуального жилищного строительства.