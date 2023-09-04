В Инжавинском районе 32 многодетные семьи могут получить землю под строительство

Прокуратура Инжавинского района проверила соблюдение прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение земельных участков. Как было установлено, администрация Инжавинского поссовета не оформила участки для последующей передачи многодетным семьям.

- По результатам проверки прокуратурой внесено представление главе поссовета. Вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками был поставлен на контроль в региональной прокуратуре, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.

Сейчас социальные права многодетных семей восстановлены. 32-м многодетным семьям, стоящим на очереди, предложена земля для индивидуального жилищного строительства.