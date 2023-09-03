Саратовца осудят за попытку подкупить тамбовских гаишников

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Саратовской области. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

По данным регионального СУ СКР, 28 июля пьяный мужчина ехал на своей машине. На трассе «Тамбов-Пенза» его остановили сотрудники ДПС. Чтобы избежать ответственности и лишения прав, саратовец предложил автоинспекторам взятку: положил на багажник патрульного автомобиля заранее приготовленные деньги. Однако правоохранители от средств отказались и доложили о случившемся в дежурную часть.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд для рассмотрения.