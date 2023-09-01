Жителей и гостей Мичуринска приглашают в этнопарк «Соколиный двор» на день открытых дверей

Пернатые хищники ждут гостей

2 сентября в мичуринском этнопарке «Соколиный двор» пройдет день открытых дверей. С 1 сентября сюда вновь можно записаться на экскурсию. Питомник предлагает увидеть пернатых хищников на расстоянии вытянутой руки, узнать новые факты об истории родного края, принять участие в мастер-классах и помочь в сохранении биологического разнообразия редких видов хищных птиц Тамбовской области.

- С сентября кроме стандартной экскурсии на Соколиный двор, гостям доступна специальная программа, включающая демонстрацию свободных полетов обученных хищных птиц, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска