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НовостиОбщество1 сентября 2023 15:00

Жителей и гостей Мичуринска приглашают в этнопарк «Соколиный двор» на день открытых дверей

В питомнике вновь открыта запись на экскурсии
Марина МАКОВЛЕВА
Пернатые хищники ждут гостей

Пернатые хищники ждут гостей

2 сентября в мичуринском этнопарке «Соколиный двор» пройдет день открытых дверей. С 1 сентября сюда вновь можно записаться на экскурсию. Питомник предлагает увидеть пернатых хищников на расстоянии вытянутой руки, узнать новые факты об истории родного края, принять участие в мастер-классах и помочь в сохранении биологического разнообразия редких видов хищных птиц Тамбовской области.

- С сентября кроме стандартной экскурсии на Соколиный двор, гостям доступна специальная программа, включающая демонстрацию свободных полетов обученных хищных птиц, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска