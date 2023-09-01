Жителям Тамбовской области не рекомендуется купаться на 8 официальных пляжах

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области исследовало пробы воды и грунта на официальных пляжах региона. В результате 8 мест отдыха продемонстрировали неудовлетворительные результаты качества воды по микробиологическим показателям.

Так, не рекомендуется купание:

- пляж «Бокинский», село Бокино, река Цна,

- зона отдыха в районе МНТК «Микрохирургия глаза» им. Ак. С. Федорова, река Цна,

- пляж в районе парка «Дружба» вблизи Тезикова моста, река Цна,

- пляж у кафе «Парус», река Цна,

- пляж СНТ «Эльдорадо», село Перикса, река Цна,

- пляж «Козий луг», Котовск, река Цна,

- пляж «Центральный», Котовск, река Цна,

- пляж «Чибизовка», Рассказово, река Лесной Тамбов.