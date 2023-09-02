Жители нескольких улиц Тамбова 14 часов оставались без воды

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома по ул. 2-я Шацкая, которые пожаловались на отключение холодной воды.

Установлено, что 24 августа на ул. Подвойского произошло повреждение трубопровода. Из-за этого прекратилось водоснабжение жителей в домах на улицах Подвойского, Чичканова, Б. Васильева, 2-я Шацкая, Володарского и Пирогова. Включили воду только 25 августа около полудня. Такой долгий перерыв является нарушением режима обеспечения населения коммунальными услугами.

- Прокуратура внесла руководителю ООО «РКС-Тамбов» представление, кроме того в отношении должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В связи с превышением допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды собственникам жилых помещений будет сделан перерасчет.