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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 13:58

Двое тамбовчан получили травмы в аварии в поселке Строитель

Водитель «Лада Приора» выехал а встречку и помешал маневру иномарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки

В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое мужчин, произошла 31 августа в 18 часов в районе дома №62 по улице Промышленной поселка Строитель. 22-летний мужчина за рулем «Лада Приора» двигаясь по встречной полосе там, где это запрещено разметкой не предоставил преимущество в движении и столкновение с поворачивающей налево «TOYOTA CAMRY» под управлением 60-летнего мужчины.

- После аварии водителя автомобиля «TOYOTA CAMRY» и его 23-летнего пассажира на месте осмотрел медик бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.