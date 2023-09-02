Двое тамбовчан получили травмы в аварии в поселке Строитель

В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое мужчин, произошла 31 августа в 18 часов в районе дома №62 по улице Промышленной поселка Строитель. 22-летний мужчина за рулем «Лада Приора» двигаясь по встречной полосе там, где это запрещено разметкой не предоставил преимущество в движении и столкновение с поворачивающей налево «TOYOTA CAMRY» под управлением 60-летнего мужчины.

- После аварии водителя автомобиля «TOYOTA CAMRY» и его 23-летнего пассажира на месте осмотрел медик бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.