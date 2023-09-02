Тамбовчанина, у которого нашли контрафактный табак, оштрафовали на 50 тысяч рублей

Мужчине вынесли приговор Фото: УМВД России по Тамбовской области

В марте прошлого года на территории Уваровского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 35-летний житель областного центра. В салоне машины полицейские обнаружили десятки ящиков с сигаретами с признаками контрафакта. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, сигареты изъяли, водителя автомобиля опросили.

В коробках находилось пять тысяч пачек сигарет различных брендов. Со слов водителя, сигареты он приобрел у неизвестного человека на Центральном рынке города Тамбова для реализации на территории области. Полицейские направили продукцию на экспертизу в Экспертно-криминалистический Центр УМВД России по Тамбовской области, которая показала, что специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, изготовлены не предприятием ФГУП «Гознак», имеют признаки контрафакта. Товароведческая экспертиза подсчитала, что стоимость изъятой табачной продукции равняется 575 тысячам рублей.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В рамках его расследования провели ряд экспертиз, опросили свидетелей, собрали улики и доказательства. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд Уваровского района.

- Жителя Тамбова виновным и назначили ему наказание в виде выплаты штрафа размером 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Изъятые пять тысяч пачек сигарет конфискованы в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.