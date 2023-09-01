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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:55

В Тамбовской области водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с поворачивающим налево трактором

В аварии пострадали женщина и подросток
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Трактор начал поворачивать налево, когда в него въехала иномарка

Трактор начал поворачивать налево, когда в него въехала иномарка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали Nissan Х-Trail и трактор «Беларус» с прицепом, произошла 31 августа на территории Токарёвского района. 44-летний водитель иномарки решил совершить обгон, там, где это запрещено сплошной разметкой. В это время трактор стал поворачивать налево и легковушка врезалась в него. От удара иномарка вылетела с дороги и оказалась в кювете. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области, приехавшие на место аварии медики осмотрели пассажиров Nissan Х-Trail – 39-летнюю женщину и 14-летнего подростка. Госпитализация им не потребовалась.