В Тамбовской области водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с поворачивающим налево трактором

Трактор начал поворачивать налево, когда в него въехала иномарка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали Nissan Х-Trail и трактор «Беларус» с прицепом, произошла 31 августа на территории Токарёвского района. 44-летний водитель иномарки решил совершить обгон, там, где это запрещено сплошной разметкой. В это время трактор стал поворачивать налево и легковушка врезалась в него. От удара иномарка вылетела с дороги и оказалась в кювете. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области, приехавшие на место аварии медики осмотрели пассажиров Nissan Х-Trail – 39-летнюю женщину и 14-летнего подростка. Госпитализация им не потребовалась.