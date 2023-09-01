С дачи тамбовчанки украли дорогостоящие инструменты

Вор пробрался на дачу в отсутствие хозяйки Фото: УМВД России по Тамбовской области

В полицию поступило заявление от пенсионерки, которая рассказала, что из ее дачного домика украли дорогостоящие инструменты. Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 48-летний мужчина, он забрался в пустой домик и вынес оттуда две электродрели, дисковую пилу и прочее. При задержании и опросе вор признался в краже. Похищенное у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Максимальное наказание за такое преступление – 5 лет лишения свободы.