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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 14:38

С дачи тамбовчанки украли дорогостоящие инструменты

В домик проник неработающий мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Вор пробрался на дачу в отсутствие хозяйки

Вор пробрался на дачу в отсутствие хозяйки

Фото: УМВД России по Тамбовской области

В полицию поступило заявление от пенсионерки, которая рассказала, что из ее дачного домика украли дорогостоящие инструменты. Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 48-летний мужчина, он забрался в пустой домик и вынес оттуда две электродрели, дисковую пилу и прочее. При задержании и опросе вор признался в краже. Похищенное у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Максимальное наказание за такое преступление – 5 лет лишения свободы.