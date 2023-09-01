В Тамбове из-за футбольного матча ограничат движение в центре

Во время футбольного матча между командами ФК «Спартак» и ФК «Композит», который состоится 3 сентября, в Тамбове вводится ограничение движения транспорта.

Так, с 16.00 и до окончания спортивного мероприятия будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

- по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой;

- по нечетной стороне улицы Карла Маркса, на участке от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной;

- по четной стороне улицы Студенецкой набережной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

Также вводится запрет на остановку и движение транспортных средств по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

- Для исключения выхода пешеходов на проезжую часть дороги по периметру стадиона «Спартак» установят ограждения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.