В Рассказовском районе нашли свалку бытовых отходов

В августе специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям во время выездного обследования сельскохозяйственных земель, на территории Рассказовского района Тамбовской области, обнаружили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов (ткань, полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки, шифер и пр.), общей площадью 280 кв.м. Образцы почвы со свалки отправили на исследование.

- Материал контрольно-надзорного мероприятия направлен в региональную прокуратуру для проведения проверки в отношении правообладателя земельного участка, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.