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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:53

В Рассказовском районе нашли свалку бытовых отходов

Мусор находился на площади в 280 кв. м.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В августе специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям во время выездного обследования сельскохозяйственных земель, на территории Рассказовского района Тамбовской области, обнаружили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов (ткань, полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки, шифер и пр.), общей площадью 280 кв.м. Образцы почвы со свалки отправили на исследование.

- Материал контрольно-надзорного мероприятия направлен в региональную прокуратуру для проведения проверки в отношении правообладателя земельного участка, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.