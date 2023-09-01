Тамбовчанки похитили с банковской карты приятеля 29 тысяч рублей

Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, которую соверщили женщины 30 и 32 лет. Выяснилось, что одна из женщин познакомила знакомого со своей подругой, и компания втроем отдыхала на берегу пруда недалеко от поселка Первомайский. Воспользовавшись тем, что мужчина выпил лишнего, злоумышленницы попросили у него сотовый телефон якобы позвонить. Затем через услугу «мобильный банк» в несколько приемов они похитили у владельца мобильного 29 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновным грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Кроме того, им придется возместить материальный ущерб, нанесенный потерпевшему.