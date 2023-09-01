Тамбовчане похитили с предприятия, на котором работали, яды и агрохимикаты на 400 тысяч рублей

В первых числах мая прошлого года двое операторов автоматизированных и механизированных складов, которые работали на одном из сельскохозяйственных предприятий Сосновского района, решили совершить кражу. Для этого они привлекли слесаря-ремонтника того же производства. Мужчины похитили протравители зерна, агрохимикаты и препараты для борьбы с грызунами, которые передали подельнику, чтобы позже продать. Ущерб предприятию составил больше 400 000 рублей.

- В судебном заседании осужденные признали себя виновными в совершении преступлений, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Одного из мужчин приговорили к 2 годам лишения свободы условно, второго – к штрафу в 7 тысяч рублей, третьего – к году условно и штрафу в 5 тысяч рублей.