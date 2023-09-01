В Тамбовской области появился департамент лесного хозяйства

31 августа В правительстве Тамбовской области объявили о создании департамента лесного хозяйства региона. Исполняющим обязанности директора назначили Михаила Сатина.

Уроженец Тамбовской области, Михаил Сатин имеет стаж работы на руководящих должностях, в том числе в исполнительных органах власти региона. До назначения занимал должность заместителя министра - начальника управления лесами в структуре министерства экологии и природных ресурсов области.

- Департамент лесного хозяйства Тамбовской области будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в сфере лесных отношений, обеспечивать охрану, защиту и воспроизводство лесов в регионе, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.