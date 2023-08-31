Директора тамбовского турагентства обвиняют в обмане 66 клиентов

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Глобус Трэвел», которую обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы директор туристического агентства обманула и взяла деньги у 66 человек, обратившихся к ней за путевками на отдых как в России, так и за ее пределами. Получая от клиентов деньги, своих обязательства, связанные с подбором, бронированием и оплатой туристических продуктов, обвиняемая не выполняла, а просто забирала деньги себе. Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил более 10 миллионов рублей.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.