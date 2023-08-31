Экс-руководитель отделения «Почты России» попала под суд за присвоение 1,1 миллиона рублей

31 августа в Советском районном суде Тамбова вынесли приговор в отношении теперь уже бывшего начальника отделения «Почта России». Как следует из материалов дела, имея доступ к деньгам, находящимся в кассе возглавляемого ею почтового отделения, женщина умышленно, используя свое служебное положение, незаконно присваивала эти средства с 2020 года по 2021 год, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Ущерб УФПС Тамбовской области «Почта России» оценили в 1 137 403 рубля 40 копеек.

Суд, изучив представленные материалы дела, признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере.

- С учетом личности подсудимой, отсутствия по делу отягчающих и наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе частичное возмещение причиненного ущерба, суд определил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу УФПС Тамбовской области филиал АО «Почта России» в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба сумму в размере 1 084 903 рубля. Приговор в законную силу не вступил.