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НовостиОбщество31 августа 2023 13:20

В Тамбовской области зафиксировано 25 случаев педикулеза

Чаще всего от вшей страдают дети до 17 лет
Марина МАКОВЛЕВА

В 2023 году в Тамбовской области выявлено 25 случаев педикулеза. Большая часть заразившихся - 18 человек - дети до 17 лет. Для сравнения, в 2022 году в регионе зарегистрировано 59 случаев заражения, так же больше половины из них - дети.

Заражение педикулезом в школе или детском саду - не такое уж редкое явление. Поэтому управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает:

- В случае обнаружения педикулеза у ребенка, посещающего организованный детский коллектив, родители должны поставить в известность администрацию учреждения для своевременной организации и проведения профилактических мероприятий в детском образовательном учреждении.