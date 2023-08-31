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НовостиОбщество31 августа 2023 12:22

Прокуратура Гавриловского района через суд обязала привести в порядок воинское захоронение

Местные власти установили гранитную плиту и мемориальные знаки
Марина МАКОВЛЕВА
По решению суда на могиле проведены необходимые работы

По решению суда на могиле проведены необходимые работы

В Гавриловском округе находится захоронение участников Великой Отечественной войны с возведенной на нем гранитной плитой с надписью: «Летчикам, трагически погибшим во время ВОВ от жителей села Гавриловка-2». В 2022 году по представлению прокуратуры здесь была установлена табличка с данными погибшего летчика Михаила Ивановича Лизунова, проведены работы по благоустройству могилы.

- При проверке прокуратурой в текущем году состояния захоронения установлено, что отсутствует мемориальный знак, целостность надгробия нарушена, - рассказали в прокуратуре Гавриловского района.

Прокуратура в судебном порядке обязала муниципалитет установить гранитную плиту и мемориальные знаки. Сейчас воинское захоронение приведено в порядок.

Фото прокуратуры Гавриловского района