Прокуратура Гавриловского района через суд обязала привести в порядок воинское захоронение

По решению суда на могиле проведены необходимые работы

В Гавриловском округе находится захоронение участников Великой Отечественной войны с возведенной на нем гранитной плитой с надписью: «Летчикам, трагически погибшим во время ВОВ от жителей села Гавриловка-2». В 2022 году по представлению прокуратуры здесь была установлена табличка с данными погибшего летчика Михаила Ивановича Лизунова, проведены работы по благоустройству могилы.

- При проверке прокуратурой в текущем году состояния захоронения установлено, что отсутствует мемориальный знак, целостность надгробия нарушена, - рассказали в прокуратуре Гавриловского района.

Прокуратура в судебном порядке обязала муниципалитет установить гранитную плиту и мемориальные знаки. Сейчас воинское захоронение приведено в порядок.

Фото прокуратуры Гавриловского района